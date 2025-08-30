ANDE: estas son las zonas donde habrá cortes programados el domingo

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este domingo se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y adecuación en distintas zonas del país, lo que implicará cortes programados en el suministro de energía eléctrica en varias ciudades y barrios.

Región Central

En Itacurubí de la Cordillera, específicamente en el barrio San Blas y parte de San Antonio, los trabajos se extenderán desde las 07:00 hasta las 17:00. La tarea principal consistirá en el cambio de conductor desnudo de 35 mm² a protegido de 185 mm².

Región Metropolitana

Los trabajos iniciarán en la noche del sábado. En Mariano Roque Alonso, que abarca zonas como el Hipermercado Luisito, el barrio San Blas y el Shopping La Rural, las tareas se realizarán en la subestación local entre las 23:30 del sábado y las 03:00 del domingo, con cortes de 5 a 10 minutos, y posteriormente entre las 15:00 y 18:00.

Durante la jornada dominical, también se prevén labores en Limpio, con cortes en los barrios San Francisco y Fracción El Peñón, de 08:30 a 19:30, donde se realizará el cambio de conductor en media tensión. En Fernando de la Mora, en el barrio Laguna Satí, los cortes se darán de 07:30 a 17:30 con el mismo tipo de trabajo.

En Capiatá, varios puntos se verán afectados: en el barrio Costa Salinares se harán adecuaciones de acometidas en dos franjas, de 08:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:00, además de un corte adicional en la zona aledaña de 08:00 a 12:00. También, en el barrio La Candelaria, de 08:00 a 18:00, se cambiará el conductor en media tensión.

Por su parte, en San Antonio, en el barrio Mbocayaty, sobre la avenida Paso Medin desde Caracas hasta Pedro Ramón Torales, los trabajos se desarrollarán de 08:00 a 18:00.

Región Este

En Saltos del Guairá, el corte programado será en barrios como Villa Florida, Itaipú y 1° de Mayo, además de sectores donde se ubican instituciones y comercios importantes como la Universidad Americana, varios shoppings y supermercados. El horario de trabajo será de 07:00 a 18:00 para el mantenimiento de la línea de media tensión.

Región Sur

En el departamento de Ñeembucú, los cortes se dividirán en dos zonas. Sobre la ruta Villeta–Alberdi, entre los kilómetros 47 y 52, se realizarán cambios de conductor y adecuación de la línea de 08:00 a 13:00.

Paralelamente, en las ciudades de Pilar, Tacuaras, Isla Umbú, Guazú Cuá, San Juan de Ñeembucú y compañías cercanas, los trabajos de mantenimiento sobre la línea de transmisión PIL/66 kV se llevarán a cabo de 07:00 a 12:00.

Región Norte

Finalmente, en el departamento de San Pedro, las ciudades de San Pedro del Ycuamandiyú, San Pablo Cocueré, Antequera y comunidades vecinas tendrán interrupciones entre las 07:00 y 15:00. Allí se ejecutará el mantenimiento preventivo en la estación Santa Rosa y la subestación de San Pedro.

Recomendaciones generales

La ANDE instó a los usuarios a tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento y empresas proveedoras de agua potable. Recordó que por seguridad todas las líneas deben considerarse energizadas.

Asimismo, aclaró que en caso de concluir los trabajos antes del horario previsto, el servicio será restablecido de manera anticipada.