Mundial de Rally: casi 50 personas recibieron asistencia médica

El Mundial de Rally 2025 registró un total de 49 personas asistidas por el equipo médico durante la jornada, según el reporte oficial dado a conocer por el Ministerio de Salud.
Entre los principales motivos de consulta se destacaron las descomposiciones digestivas, metabólicas y cardiovasculares, además del control de presión arterial, cuadros de síndrome febril y casos de otitis media.
Desde la organización aclararon que la mayoría de las asistencias se dieron de manera preventiva y que no se reportaron complicaciones graves. Señalaron que el servicio médico continuará activo durante todas las etapas de la competencia, garantizando la seguridad de pilotos, equipos y aficionados.
El WRC 2025 en Paraguay moviliza a miles de personas en distintas ciudades del país, lo que implica un amplio despliegue logístico y sanitario. Las autoridades recomendaron al público tomar medidas básicas de cuidado como mantenerse hidratado, protegerse del sol y acudir al puesto de salud más cercano en caso de presentar síntomas de descompensación.
Un fanático fallecido
Según informó el Hospital General de Itapúa, principal centro de referencia en torno a este evento, se registró un fallecido entre los fanáticos que vinieron al país para presenciar el Rally.
Se trata de un uruguayo que llegó como turista y sufrió un infarto. El hombre presentó síntomas al llegar a su alojamiento en Encarnación, después de haber realizado actividades físicas.