Mundial de Rally: conocé el inesperado trofeo que levantarán los ganadores

En un video difundido por el Gobierno paraguayo y los organizadores del Mundial de Rally WRC 2025 se presentó el trofeo que recibirán los campeones de la prueba en Paraguay.

La pieza es un kambuchi, un cántaro de barro tradicional, que -según explicaron- busca combinar lo ancestral con lo contemporáneo.

“Nuestra tierra roja es más que polvo y barro. Es memoria, tradición y vida. Y este año esa tierra toma forma y se convierte en trofeo, en un kambuchi, una vasija ancestral que guarda lo más esencial: agua, historia y alma”, sostiene la narración del vídeo.

Elaborado por artesanos paraguayos

El trabajo estuvo a cargo de la artesana paraguaya Sandra Ortega y su familia. “Cada trofeo lleva el amor y la dedicación de muchas manos. Transformar la tierra en arte es un acto de amor y respeto”, explicó Ortega.

El pintado del trofeo corresponde al artista Félix Toranzos, quien indicó que “quise reflejar en este trabajo la fuerza y la pasión en un premio que va a trascender los límites de nuestro país”.

La narración del video cierra con una idea que resume la intención de la obra: “El trofeo del Rally del Paraguay es mucho más que un premio. Es un pedazo vivo de nuestra tierra roja, una historia que los campeones llevarán con orgullo, impregnada con el espíritu y la energía de nuestro pueblo”.

El Rally del Paraguay 2025, única fecha del WRC en el país, se desarrolla del 28 al 31 de agosto en Itapúa, con epicentro en Encarnación. Mañana se coronarán los ganadores.