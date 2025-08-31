Memoria viva: doña Gilia Ortiz Oviedo, nieta del héroe Coronel Florentín Oviedo cumple 100 años

Este domingo, la ciudad celebra un hecho histórico y emotivo: su única nieta viviente, doña Gilia Ortiz Oviedo, alcanza los 100 años de vida, con lucidez, fuerza y rodeada del cariño de toda su familia.

Nacida en 1925, hija de Atanacio Ortiz y de Aurelia Rosa Rodríguez Oviedo, doña Gilia es parte de una estirpe profundamente ligada a la historia del país. Sus abuelos maternos fueron el coronel Florentín Oviedo, héroe nacional y protagonista de las dos guerras que marcaron al Paraguay —la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935)—, y doña Luisa Rodríguez. Por línea paterna, su abuela fue Juliana Ortiz.

Este linaje le otorga un significado especial a su vida: doña Gilia actualmente es la única persona en el mundo que conoció en vida al coronel Florentín Oviedo, vínculo directo con la memoria del héroe cuya valentía y servicio al país dieron nombre a esta ciudad, capital del departamento de Caaguazú.

En su juventud, contrajo matrimonio con don José del Pilar Bernal (1922-1989), con quien formó una numerosa familia de seis hijos: Serafín, Juan Alberto, Carlos Martín, Aurelia, Teodora e Irma. Hoy, disfruta de 19 nietos y 16 bisnietos, quienes la reconocen como el pilar de la familia y la guardiana de un legado invaluable.

Lejos de ceder al paso del tiempo, doña Gilia conserva la fuerza y sencillez de su juventud. Ella misma asegura que todavía le gusta limpiar la casa cada día y preparar la comida con técnicas tradicionales que mantienen un sabor único y auténtico, transmitiendo así la memoria culinaria de generaciones pasadas.

“Estoy muy contenta por llegar sana y lúcida a los 100 años”, expresó la homenajeada, al destacar que su mayor alegría es ver a hijos, nietos y bisnietos reunidos en torno a su mesa.

En reconocimiento a esta vida plena y al valor histórico que representa, sus familiares organizaron una gran fiesta de cumpleaños para este domingo, en la que varias generaciones se unirán para rendir homenaje a su vida y fortaleza. Una celebración que trasciende lo familiar y se vuelve identidad comunitaria.