Nacionales

Mundial de Rally: estos son los caminos para el operativo retorno

Tras un fin de semana histórico para el automovilismo nacional con la celebración del Mundial de Rally en Paraguay, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) compartió cuáles son los caminos para el operativo retorno desde Encarnación. Para este domingo se espera un intenso tráfico a lo largo de las rutas.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 14:53
Imagen ilustrativa: el Mundial de Rally en Paraguay atrajo a miles de fanáticos nacionales e internacionales. 161509+0000 LUIS ROBAYO

A través de redes sociales, el Gobierno compartió unas imágenes de las rutas habilitadas y los respectivos peajes para el operativo retorno desde el departamento de Itapúa por el Mundial de Rally.

Las autoridades también instan a planificar con tiempo la salida de Encarnación, ya que se espera una gran congestión vehicular a lo largo de las rutas luego de este evento automovilístico que reunió a miles de fanáticos.

Asimismo, con la intención de agilizar el tránsito, hasta las 18:00 de hoy se liberará el peaje en Trinidad, por lo que se recomienda que las personas que vayan hacia el este y norte del país, aprovechen la oportunidad.

Los franceses Sébastien Ogier y Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), son los ganadores del primer Rally del Paraguay.

Rutas para el operativo retorno

En el caso de volver a la capital del país, Asunción, el MOPC presentó cuatro alternativas que varían en distancia, tiempo y costo de peajes.

Operativo retorno Encarnación - Asunción.
Mientras que para los que viajan con dirección a Ciudad del Este hay dos alternativas, pero ambas con el beneficio del peaje liberado en Trinidad.

Operativo retorno Encarnación - Ciudad del Este.
