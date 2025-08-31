Mundial de Rally: estos son los caminos para el operativo retorno

A través de redes sociales, el Gobierno compartió unas imágenes de las rutas habilitadas y los respectivos peajes para el operativo retorno desde el departamento de Itapúa por el Mundial de Rally.
Las autoridades también instan a planificar con tiempo la salida de Encarnación, ya que se espera una gran congestión vehicular a lo largo de las rutas luego de este evento automovilístico que reunió a miles de fanáticos.
Asimismo, con la intención de agilizar el tránsito, hasta las 18:00 de hoy se liberará el peaje en Trinidad, por lo que se recomienda que las personas que vayan hacia el este y norte del país, aprovechen la oportunidad.
Lea más: Rally del Paraguay: ¡Gracias Ogier, un honor que seas el primer vencedor!
Rutas para el operativo retorno
En el caso de volver a la capital del país, Asunción, el MOPC presentó cuatro alternativas que varían en distancia, tiempo y costo de peajes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Mientras que para los que viajan con dirección a Ciudad del Este hay dos alternativas, pero ambas con el beneficio del peaje liberado en Trinidad.
Lea más: Mundial de Rally: casi 50 personas recibieron asistencia médica