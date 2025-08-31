Mundial de Rally: estos son los caminos para el operativo retorno

Tras un fin de semana histórico para el automovilismo nacional con la celebración del Mundial de Rally en Paraguay, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) compartió cuáles son los caminos para el operativo retorno desde Encarnación. Para este domingo se espera un intenso tráfico a lo largo de las rutas.