Familia de exdirector de Tacumbú revive tragedia durante juicio

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Darío Báez e integrado por sus colegas Christian González y Gloria Hermosa, iniciaron el juicio oral y público a los acusados Martín Ariel Zeballos Martínez (26), alias Cebolla, y Fabrizio José Maldonado Giménez (22), acusados como principales sospechosos por el sicariato del exdirector de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo.

El referido debate público ya debió iniciar en abril de 2024, sin embargo, por varias circunstancias el comienzo se postergó hasta este septiembre.

En la primera jornada tanto el Ministerio Público, representado como el fiscal Christian Ortiz, como las defensas, en el caso de Martín “Cebolla” Zeballos ejercida por la defensora pública y por Fabrizio Maldonado, por los defensores públicos Daniel Garcete y Osvaldo Arrúa. Los mismos presentaron sus respectivos incidentes y alegatos iniciales.

Durante el primer día de juicio, un total de seis testigos, en su mayoría familiares de la víctima, un agente policial y una funcionaria del Ministerio de Justicia. Así también se reprodujo una prueba documental consistente en un informe policial sobre la investigación, en base al análisis de las filmaciones de circuito cerrado del crimen.

Familia revivió trágico “Día del padre” en juicio

Entre los testigos que prestaron declaración testimonial ante el Tribunal de Sentencias, se citan a la esposa de la víctima fatal Óscar González, así como los padres, un hermano y una hermana del mismo. Todos refirieron que González fue asesinado ante sus ojos por un sicario, cuando estaban reunidos para conmemorar el “Día del padre”, el domingo 19 de junio de 2022.

Mientras brindaban su relato, muchos de los testigos no pudieron evitar quebrarse y llorar, debido al inmenso dolor y por recordar el momento de alegría que posteriormente se volvió terrorífico y trágico.

La escena de la llegada de González a la casa de su padre, y la llegada del sicario que lo siguió hasta el quincho donde estaba reunida toda la familia, sucedió en cuestión de segundos ante sus ojos.

Por otra parte, los familiares de Óscar González expusieron que el mismo recibía amenazas constantemente. Estas habrían estado ligadas a la intervención hecha en Tacumbú, en el 2020, que pemitió desmantelar un laboratorio de procesamiento de drogas, que había encabezado el también asesinado fiscal Marcelo Pecci.

Exdirector fue asesinado en casa de su padre

A las 12:00 del domingo 19 de junio de 2022, Óscar Daniel González Olmedo, llegaba a la casa de su papá, ubicada en el barrio Obrero de la capital del país, donde estaba la familia reunida para celebrar el “Día del padre”. González Olmedo estacionó su camioneta Toyota Prado verde con gris y matrícula AADX 825, en frente al domicilio y entró.

Óscar González fue condirección al fondo de la casa de su padre, donde está el quincho y la familia estaba reunida. Pero, de lo que no se percató es de que la muerte lo estaba acechando.

Inmediatamente después de que el ex director de Tacumbú haya ingresado a la propiedad, un hombre lo siguió al interior del domicilio. Este llegó al lugar como acompañante sobre una motocicleta, cuyo conductor se estacionó metros más adelante para esperarlo con el fin de escapar tras consumar el crimen.

González procedió a saludar a su padre y su familia cuando todos fueron sorprendidos por un hombre encapuchado y con lentes oscuros. El sicario actuó con sangre fría y efectuó los disparos contra la humanidad de Óscar González, frente a todos los presentes. Luego huyó del sitio en la misma moto.

Por este hecho, primero fue detenido Fabrizio Martínez el 30 de julio de 2022, que sería el conductor de la moto. El mismo había sido condenado por homicidio, hecho que cometió cuando era menor de edad y por ello, tenía medidas. El 28 de febrero de 2023, cayó el presunto sicario Martín Zeballos.