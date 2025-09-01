Fin de semana con danza, música y pira chyryry en Ayolas

Una opción es aprovechar el fin de semana largo y festejar la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026 realizando turismo interno, viajando hasta la ciudad de Ayolas.

Este distrito, también denominado “Un paraíso junto al río”, situado a orillas del río Paraná, a 305 kilómetros de la capital del país, el próximo 12 de septiembre cumplirá 126 años de fundación. En el marco de los festejos, se llevará adelante la 3.ª edición del Festival Gastronómico y Cultural del Pira Chyryry.

Lea más: Turismo interno

El presidente del Ballet Folclórico Municipal Yacyretá, profesor Jonny Álvarez, informó que este sábado 6 de septiembre, desde las 19:00, se realizará en el área verde ubicado en la entrada del barrio San Antonio una edición más del Festival del Pira Chyryry.

El evento es apoyado por la Municipalidad, así como también por el Colectivo Cultural y Turístico de Misiones, la Delegación Ayolas, Yacyretá y la Red de Espacios Culturales de Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, Álvarez señaló que se está trabajando arduamente para llevar adelante una buena fiesta con el objetivo de compartir en familia y también con los visitantes que estarían llegando hasta este distrito para presenciar este evento, con el que se quiere mostrar nuestros orígenes y tradiciones. En ese sentido, se está coordinando con artistas locales, nacionales e internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, dijo que el ingreso al evento es gratuito, y en el lugar estarán grupos de emprendedoras gastronómicas que ofrecerán al público alimentos elaborados a base de pescado. En principio, se prevé la presencia de aproximadamente 15 puestos de comida, pero en los próximos días podrían ir en aumento.

“No se cobrará entrada; la intención es que el público disfrute de lo nuestro y que podamos afianzar esa costumbre. Las emprendedoras estarán instaladas en el lugar desde las 08:00, ofreciendo al público una gran variedad de productos a base de pescado”.

Para las 18:00 está previsto realizar un curso de baile de chamamé, y luego del curso, a las 19:00, arrancará el festival del Pira Chyryry.

Lea más: En Ayolas la altura del río Paraná es solamente de 46 cm