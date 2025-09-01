MEC: cayó parte del techo de un colegio técnico en Asunción

La precaria infraestructura de las escuelas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo del ministro de Educación, Luis Ramírez, se desnudó una vez más esta mañana, con el desmoronamiento del techo de un aula en el Colegio Técnico y Centro Vocacional Carlos Antonio López, ubicado en Asunción.

El suceso habrá ocurrido el fin de semana. Los estudiantes y los padres delegados del primer año de la especialidad de Automotriz -la sala de clases afectada-, se encontraron esta mañana con los pedazos de cemento, esparcidos entre el suelo y los pupitres chinos de Itaipú Binacional.

Lea más: Educación sexual: MEC implementa libros de autora de “12 Ciencias” en 50 escuelas

“El viernes comunicamos a coordinación las fisuras del techo y hoy ya se cayó todo. Gracias a Dios no estaba ningún alumno dentro”, indicaron los padres delegados del curso, en un mensaje remitido a las familias del primer año de Automotriz.

Directora minimizó el incidente

La directora del Centro Vocacional, Lucía Bogado, aseguró que la caída corresponde a una parte del revoque del techo, lo que no implica riesgos para la infraestructura de la sala o el pabellón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El bebedero de las salas ubicadas en la parte superior al aula de Automotriz, tenía pérdidas y se filtraba agua justo afectando al techo del primer año, eso fue lo que pasó”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Indignante: MEC entrega sillas viejas y rotas a niños indígenas

Explicó que, de todos modos, de manera preventiva mudaron a los estudiantes a otra sala de clases, mientras se repara el revoque. Los padres reclamaron que ahora 30 jóvenes del curso afectado deberán dar clases en una sala muy pequeña.

“Hicimos el esfuerzo de poner en condiciones el aula desde principio de año, pero es imposible, desde la parte eléctrica estaba todo mal. Invertimos en reparaciones para la parte eléctrica, cambio de vidrios de las ventanas,equipamiento mobiliario,elementos de aseo y otros, pero esto ya supera nuestreos esfuerzos”, indicaron.