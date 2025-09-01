Sarampión: unos 20 niños son vacunados por día en el Hospital San Pablo

Niños que se encuentran dentro de la edad para recibir la vacuna contra el sarampión están siendo inmunizados en las últimas semanas en el Hospital Materno Infantil San Pablo.

Silvia Sanabria, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Hospital San Pablo, manifestó que aproximadamente 20 niños se vacunan por día.

“Son niños que están dentro de la edad para vacunarse y otros niños que realmente estaban atrasados con su esquema y vienen a completar”, especificó.

Agregó que el mencionado hospital cuenta con un “filtro” donde cuentan con datos de los pacientes y sus padres, por lo que se les recuerda a través de mensajes de texto que deben regularizar el esquema de vacunación.

El vacunatorio se encuentra habilitado de lunes a domingo de 07:00 a 17:00.

Indicó, además, que todas las vacunas del esquema regular se encuentran disponibles, así como las que son contra la influenza, en este caso, para niños y adultos mayores.