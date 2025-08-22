Aumenta a 21 los casos de sarampión en Paraguay

El Ministerio de Salud confirmó este viernes que los casos de sarampión en Paraguay aumentaron a 21, tras la detección de cinco nuevos contagios en los últimos días.
Según el informe actualizado, todos los casos corresponden a la zona del departamento de San Pedro, principal foco del brote, y guardan relación con importación del virus.
De los 21 casos, 20 están vinculados a grupos familiares. Según el reporte de Vigilancia de la Salud, la distribución es la siguiente: Santa Rosa del Aguaray (7), Nueva Germania (8) y Tacuatí (6).
Los afectados son niños y adultos de entre 1 y 54 años, dos de ellos requirieron hospitalización; uno ya fue dado de alta y otro continúa bajo monitoreo domiciliario.
El 90% no tenía vacunación
El dato más preocupante es que el 90% de los casos confirmados no contaba con antecedentes de vacunación contra el sarampión. Asimismo, otras once personas permanecen en investigación por sospecha de la enfermedad.
El Equipo de Respuesta Rápida Nacional se encuentra en San Pedro para reforzar los trabajos de bloqueo y vacunación. Se realizan visitas domiciliarias, búsqueda activa de sospechosos y campañas de inmunización en comunidades afectadas.
Mediante el trabajo sanitario, la cobertura de vacunación en San Pedro subió del 72,2% al 78,2%. En Santa Rosa del Aguaray, epicentro del brote, la tasa trepó al 90,7% en apenas cuatro semanas. Sin embargo, la meta oficial es alcanzar al menos el 95% para cortar la cadena de transmisión.
Sarampión, un virus muy contagioso
Salud recuerda que el sarampión es un virus altamente contagioso que se transmite por gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar. El virus puede permanecer en el aire hasta dos horas.
Los síntomas incluyen fiebre alta, erupciones en la piel, tos, conjuntivitis y secreción nasal.
Ante cualquier síntoma, Salud recomienda acudir de inmediato a un médico, usar mascarilla y reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos.