Video: usan ambulancia con logo de IPS para traslado de sillas en Luque

Con gran indignación, un asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS) grabó el momento en que una ambulancia era utilizada para el traslado de sillas, en la ciudad de Luque.

En las imágenes se puede ver a un hombre y una mujer alzando gran cantidad de sillas de plástico a una ambulancia estacionada en la vereda de un tinglado, perteneciente un local comercial.

El denunciante se acerca a las personas y les increpa; sin embargo, estas se excusan diciendo que la ambulancia ya no presta servicios.

Lea más: Posible feriado el viernes: ¿qué pasará con las cirugías y consultas programadas en IPS?

“Es una vergüenza lo que hacen con la ambulancia, con nuestra plata”, manifiesta el denunciante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El video fue grabado en el barrio Makaí de la ciudad de Luque, a unas cuadras del Hospital de IPS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambulancia fuera de servicio

Desde el IPS confirman que se trata de una ambulancia fuera de servicio, que actualmente está siendo utilizada para logística.

Ante la denuncia, indicaron que se procederá a sacar el logotipo para evitar confusión.