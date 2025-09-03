Nacionales

Vito de dinero, misa, galopa y karu guasu programan por fiesta patronal en Guarambaré

GUARAMBARÉ. La comunidad católica de este distrito del departamento Central se prepara para celebrar la fiesta de la protectora espiritual, Natividad de María, que se recuerda el 8 de septiembre. El domingo se realizará el tradicional desfile de galopas y el vito de dinero, frente al templo local. Igualmente. La misa central del lunes será a las 9:00 y luego la procesión de la imagen.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
03 de septiembre de 2025 - 10:43
El templo de la Natividad de la Virgen María de Guarambaré luce imponente para las fiestas patronales.
La localidad de Guarambaré, departamento Central, se prepara para rendir homenaje a su protectora espiritual, Natividad de la Virgen María, que se recuerda el próximo lunes 8 de setiembre.

La misa central está prevista para las 9:00 y será presidida por el obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo. Tras la celebración eucarística se realizará la procesión de la imagen por las calles de la ciudad.

El novenario, que arrancó el viernes último, se realiza a las 18:30. El tema de hoy, miércoles, es “la esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados”, y la reflexión estará a cargo del párroco de Ypané, presbítero Arnaldo Fernández.

Imagen de la protectora espiritual de la localidad de Guarambaré, Natividad de la Virgen María.
Mientras que en el novenario de mañana será abordado el tema: “esperanza para los privados de libertad y para las personas que padecen por consumo, dependencia o abuso de sustancias y otras adicciones”.

Galopa, vito de dinero y karu guasu

Este domingo 7 se realiza el desfile de galoperas en la ciudad de Guarambaré.
Para este domingo 7, víspera de la fiesta patronal, se realizará el tradicional desfile de galopas, en la avenida principal Tte. Nicasio Insaurralde. Decenas de delegaciones se preparan para este evento que arranca a las 09:00.

El domingo al mediodía se realizará el tradicional vito de dinero en la localidad de Guarambaré.
Mientras que para el mediodía está previsto el tradicional vito de dinero, desde una tarima que será montada en la plazoleta del templo local. También los promeseros preparan el karu guasu.

Expo y festival

Esta noche arranca la expoferia en la ciudad de Guarambaré.
Esta noche arranca la expoferia de artesanía, comercio e industria, en la plaza Emiliano R. Fernández, al costado de la iglesia local. El ingreso es libre y gratuito. Todas las noches habrá presentaciones artísticas.

