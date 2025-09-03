Vito de dinero, misa, galopa y karu guasu programan por fiesta patronal en Guarambaré

La localidad de Guarambaré, departamento Central, se prepara para rendir homenaje a su protectora espiritual, Natividad de la Virgen María, que se recuerda el próximo lunes 8 de setiembre.

La misa central está prevista para las 9:00 y será presidida por el obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo. Tras la celebración eucarística se realizará la procesión de la imagen por las calles de la ciudad.

El novenario, que arrancó el viernes último, se realiza a las 18:30. El tema de hoy, miércoles, es “la esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados”, y la reflexión estará a cargo del párroco de Ypané, presbítero Arnaldo Fernández.

Mientras que en el novenario de mañana será abordado el tema: “esperanza para los privados de libertad y para las personas que padecen por consumo, dependencia o abuso de sustancias y otras adicciones”.

Galopa, vito de dinero y karu guasu

Para este domingo 7, víspera de la fiesta patronal, se realizará el tradicional desfile de galopas, en la avenida principal Tte. Nicasio Insaurralde. Decenas de delegaciones se preparan para este evento que arranca a las 09:00.

Mientras que para el mediodía está previsto el tradicional vito de dinero, desde una tarima que será montada en la plazoleta del templo local. También los promeseros preparan el karu guasu.

Expo y festival

Esta noche arranca la expoferia de artesanía, comercio e industria, en la plaza Emiliano R. Fernández, al costado de la iglesia local. El ingreso es libre y gratuito. Todas las noches habrá presentaciones artísticas.