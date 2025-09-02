“El Gran Show” se presenta en la ciudad de Guarambaré

La plaza Emiliano R. Fernández de la localidad de Guarambaré, ubicada al costado del templo de la Natividad de María, del departamento Central, será escenario mañana de la gran presentación teatral “El Gran Show”.

El evento arrancará a las 20:00 y un total de 110 actores y actrices se preparan para ofrecer un gran espectáculo al público. Forma parte de los festejos patronales de la Natividad de María, que se recuerda el 8 de setiembre.

Esta obra teatral y musical está dirigida por la licenciada Paz Vaesken y está inspirada en la película The Greatest Showman. La coordinación general de Grace Ruiz. También participarán alumnos de la casa de actores de Guarambaré.

“El escenario de las patronales se transformará en un universo de magia, sueños y emociones, donde el público será testigo de un espectáculo digno de los grandes teatros del mundo”, expresó Vaesken.

Dijo que ofrecerán acrobacias aéreas, percusión en vivo, coreografías vibrantes, romance, drama, comedia y hasta jinetes en escena. El espectáculo es para todo público.

El “Gran Show” narra la historia de Tomás Ferrer, un joven soñador, que desde la pobreza lucha por crear el espectáculo más grande del mundo. En su camino reúne a todo tipo de personas que fueron golpeadas por la vida, dándoles un lugar donde brillar.

A través de la música, el amor, la caída y la redención, Tomás descubre que el verdadero éxito no está en la fama, sino en mantenerse fiel a los sueños y a quienes lo acompañaron desde el inicio.