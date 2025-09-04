Desarticulan foco de microtráfico en Villa Hayes

Agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico a cargo de la fiscal Norma Paredes y con apoyo de Fuerzas Especiales, allanaron una vivienda en el barrio Remansito de Villa Hayes, identificada como centro de expendio de drogas.

En el procedimiento fue detenido Ángel Tobías Álvarez Mendieta (21), quien ya contaba con antecedentes por violencia doméstica.

En el lugar se incautaron de porciones de drogas listas para la distribución, además de celulares, balanza de precisión, dinero en efectivo, armas blancas y motocicletas.

Impacto del microtráfico

El operativo permitió desactivar un foco reincidente de microtráfico, donde incluso se encontraban consumidores aguardando para adquirir estupefacientes.

Este hecho refleja cómo los puntos de venta de drogas no solo promueven adicciones que afectan a la salud pública, sino que también impulsan la comisión de hechos delictivos como hurtos, robos y violencia, utilizados por adictos para financiar su consumo.