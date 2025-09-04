Esto dice el Poder Ejecutivo sobre el posible feriado de este viernes

El presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7544/2025 con la que establece el marco jurídico para los feriados nacionales en el Paraguay y en su artículo 4°, faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta un máximo de tres días adicionales de feriados.

El objetivo de esta ley es “promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales” y la legislación también dispone que estos feriados tendrán los mismos “efectos” que los nacionales.

Con esta Ley es que se prevé que mañana sea un feriado en caso de que la Albirroja clasifique al Mundial de Fútbol luego de 15 años, ya que su última participación fue en 2010 -Sudáfrica-.

“Supone sin dudas una ocasión especial que ameritará el gran abrazo entre todos los paraguayos para celebrar tan especial acontecimiento”, asegura el Gobierno sobre la posible clasificación.

Aclaraciones del Ejecutivo sobre el feriado

Según un comunicado emitido recién esta tarde por la presidencia, están establecidas como excepción a las disposiciones del decreto presidencial los establecimientos de salud por considerarse imprescindibles, tanto personal de blanco como administrativos y personal de apoyo, lo que incluye urgencias, consultas agendadas, cirugías de urgencia y programadas, servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento, farmacias, parque sanitario, hospital oncológico, servicio de diálisis y servicios de sangre.

Asimismo, recuerdan que los feriados constituyen días de descanso obligatorio para los trabajadores, pero en aquellas empresas en las que, por la naturaleza de sus actividades, resulte indispensable la prestación de servicios en esta fecha, los empleadores están facultados a convocar a sus trabajadores bajo estas condiciones:

Comunicar a los empleados que deberán acudir a sus puestos de trabajo y desempeñar sus labores

Garantizar el pago de las horas trabajadas con un recargo del 100% sobre el salario hora ordinario del día hábil

Respetar y asegurar todos los demás derechos laborales vigentes

“Desde el Gobierno del Paraguay seguiremos trabajando para garantizar que todos los paraguayos reciban los servicios imprescindibles y sean respetados en sus derechos, comprometidos con un Paraguay que va adelante y esperando poder encontrarnos todos en un gran abrazo albirrojo“, concluye el comunicado.

