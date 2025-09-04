Intendente de Santa Rosa cuestiona informe de la Contraloría sobre uso de “aporte especial”

El licenciado Rubén Jacquet señaló que las intervenciones, que incluyeron la renovación de pavimento, la colocación de luminarias y mobiliario urbano, fueron inauguradas en agosto de 2023. Aseguró que las observaciones carecen de fundamento.

Lea más: Aña Cua: falta de información genera incertidumbre y desconfianza, señalan

“Es la obra más hermosa, más visitada y aplaudida por propios y extraños. Cuatro municipios fueron beneficiados con estos fondos, pero sin pecar de soberbio, la de Santa Rosa Misiones es, lejos, la más hermosa”, afirmó el jefe comunal.

El intendente insinuó que la alta calidad de la obra podría generar molestias en ciertos sectores y remarcó que desconoce otros motivos detrás de las críticas.

Lea más: EBY: Consejo regularizó sus resoluciones pendientes

Respecto al señalamiento de la CGR sobre posibles riesgos para los monumentos históricos de la zona, Jacquet aclaró que la obra en cuestión el Torreón Jesuítico fue intervenida por el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Arnaldo Wiens, actual precandidato a presidente de la República.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esa obra no fue recibida por las autoridades locales ni por el cura párroco de entonces (Joaquín Martínez). La población roseña incluso se manifestó por ese tema. La Contraloría está equivocada. Ese proyecto, con la adenda, superó los G. 2.000 millones y, sin embargo, el Torreón sigue en riesgo”, señaló.