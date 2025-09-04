Qué pasará con juicios y remates si hay feriado por la Albirroja

La Corte Suprema de Justicia resolvió cómo se manejarán los plazos y audiencias en caso de que el Poder Ejecutivo declare feriado nacional este viernes 5 de setiembre, por la clasificación de la Selección Paraguaya. Los remates no se suspenden y los plazos procesales se trasladan al lunes.