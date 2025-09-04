Qué pasará con juicios y remates si hay feriado por la Albirroja

La posible declaración de feriado nacional por la clasificación de la Albirroja al Mundial generó dudas en torno al funcionamiento del Poder Judicial. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que establece qué ocurrirá con los juicios, remates y plazos procesales.
El documento dispone que los remates judiciales fijados previamente no serán suspendidos, incluso si el Ejecutivo decreta feriado para el 5 de setiembre. Para ello, se habilita la jornada de manera excepcional y se ordena que actuarios y rematadores acudan a sus lugares de trabajo.
¿Qué pasa con los plazos procesales?
En cuanto a los plazos procesales que vencen el viernes, estos se trasladarán automáticamente al lunes 8 de setiembre, primer día hábil siguiente, según la resolución de la Corte. Además, los jueces tendrán la posibilidad de habilitar día inhábil si consideran necesario para el desarrollo de las causas.
Si finalmente no se decreta feriado, las actividades judiciales se llevarán a cabo con normalidad, según precisa la resolución. El documento lleva la firma del presidente de la Corte, César Diesel, y de la ministra Carolina Llanes.
