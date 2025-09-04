¿Dónde ver el partido Paraguay vs. Ecuador en pantalla gigante?

Este jueves, la selección paraguaya de fútbol enfrentará a su similar de Ecuador desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias, ocasión para la cual se instalarán varias pantallas en el centro de Asunción y otras en zona de Carmelitas.

Los puntos donde estarán ubicadas las pantallas gigantes para ver el partido de Paraguay vs. Ecuador son:

Centro de Asunción

Palma e Independencia Nacional.

Palma y Nuestra Señora de la Asunción.

Palma y Chile.

Colón y Garibaldi.

Estrella y Alberdi.

Barrio Carmelitas

Senador Long desde Lillio hasta Tte. Vera - 2 pantallas gigantes.

Senador Long desde Tte. Vera hasta España - 4 pantallas gigantes.

Malutín desde España hasta Tte. Vera - 1 pantalla gigante.

Tte. Vera y Senador Long - 1 pantalla gigante.

Lea más: Garantizan seguridad en zonas con pantallas gigantes para ver a la Albirroja

El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, aseguró que se encargarán de otorgar seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos que asistan a los puntos mencionados.

En caso de presencia de cuidacoches en la zona donde estarán las pantallas gigantes, se puede realizar la denuncia enviando un mensaje a través de WhatsApp al número (0986) 128-777 o directo al sistema 911.