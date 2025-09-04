Nacionales

¿Dónde ver el partido Paraguay vs. Ecuador en pantalla gigante?

Todos aquellos hinchas que no asistan al Defensores del Chaco para el juego entre la Albirroja y la Tri podrán observar el duelo en varios puntos estratégicos del microcentro de Asunción y el barrio Carmelitas de la capital, donde estarán ubicadas pantallas gigantes.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 13:12
Asunción se viste de Albirroja en la previa al partido contra Uruguay.
El microcentro de Asunción será el punto de encuentro para observar el juego ante Ecuador en pantalla gigante.

Este jueves, la selección paraguaya de fútbol enfrentará a su similar de Ecuador desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias, ocasión para la cual se instalarán varias pantallas en el centro de Asunción y otras en zona de Carmelitas.

Los puntos donde estarán ubicadas las pantallas gigantes para ver el partido de Paraguay vs. Ecuador son:

Centro de Asunción

  • Palma e Independencia Nacional.
  • Palma y Nuestra Señora de la Asunción.
  • Palma y Chile.
  • Colón y Garibaldi.
  • Estrella y Alberdi.

Barrio Carmelitas

  • Senador Long desde Lillio hasta Tte. Vera - 2 pantallas gigantes.
  • Senador Long desde Tte. Vera hasta España - 4 pantallas gigantes.
  • Malutín desde España hasta Tte. Vera - 1 pantalla gigante.
  • Tte. Vera y Senador Long - 1 pantalla gigante.

Lea más: Garantizan seguridad en zonas con pantallas gigantes para ver a la Albirroja

El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, aseguró que se encargarán de otorgar seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos que asistan a los puntos mencionados.

En caso de presencia de cuidacoches en la zona donde estarán las pantallas gigantes, se puede realizar la denuncia enviando un mensaje a través de WhatsApp al número (0986) 128-777 o directo al sistema 911.

