¿Dónde ver el partido Paraguay vs. Ecuador en pantalla gigante?

Este jueves, la selección paraguaya de fútbol enfrentará a su similar de Ecuador desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias, ocasión para la cual se instalarán varias pantallas en el centro de Asunción y otras en zona de Carmelitas.
Los puntos donde estarán ubicadas las pantallas gigantes para ver el partido de Paraguay vs. Ecuador son:
Centro de Asunción
- Palma e Independencia Nacional.
- Palma y Nuestra Señora de la Asunción.
- Palma y Chile.
- Colón y Garibaldi.
- Estrella y Alberdi.
Barrio Carmelitas
- Senador Long desde Lillio hasta Tte. Vera - 2 pantallas gigantes.
- Senador Long desde Tte. Vera hasta España - 4 pantallas gigantes.
- Malutín desde España hasta Tte. Vera - 1 pantalla gigante.
- Tte. Vera y Senador Long - 1 pantalla gigante.
Lea más: Garantizan seguridad en zonas con pantallas gigantes para ver a la Albirroja
El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, aseguró que se encargarán de otorgar seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos que asistan a los puntos mencionados.
En caso de presencia de cuidacoches en la zona donde estarán las pantallas gigantes, se puede realizar la denuncia enviando un mensaje a través de WhatsApp al número (0986) 128-777 o directo al sistema 911.