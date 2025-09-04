Villarrica celebrará la primavera con corso de las flores y festival artístico

La Municipalidad de Villarrica anunció la realización del tradicional Corso de las Flores y el Festival de la Primavera, actividades que se desarrollarán el próximo viernes 19 de septiembre en pleno centro de la capital guaireña.

El corso, que cada año convoca a instituciones educativas, grupos sociales y culturales, será nuevamente el eje central de la celebración. Las carrozas y comparsas podrán inscribirse hasta el 12 de septiembre, según confirmaron desde la Secretaría Municipal de Educación.

La temática elegida para esta edición es “Flores Nativas del Paraguay”, con lo que se busca promover el cuidado del medioambiente y resaltar la riqueza natural del país a través de la creatividad de los participantes. Junto a esta temática, se trabajará en la organización de manera que sea un evento “residuos cero”.

El recorrido del corso se realizará sobre la calle General Díaz, teniendo como punto central la sede de la municipalidad. Allí mismo se instalarán gradas y un espacio de animación para el público.

Al culminar el desfile, la jornada continuará con el Festival de la Primavera, que contará con la participación de grupos musicales locales y nacionales.

La tradicional elección de la Miss Primavera se mantiene como uno de los atractivos principales del evento. Este año, además de la presentación en pasarela, se realizará una campaña previa en redes sociales para que la ciudadanía acompañe el proceso.

En paralelo, alrededor del municipio se habilitará un paseo gastronómico y de emprendedores, donde feriantes ofrecerán comidas típicas, artesanías y productos locales.

Desde la Secretaría de Emprendedurismo explicaron que los puestos estarán destinados principalmente a las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) y a los grupos de estudiantes que participan del corso. El objetivo es generar un espacio para que las instituciones recauden fondos.

La Secretaría de Educación, por su parte, recordó que la participación está abierta a todos los niveles, desde el inicial hasta los bachilleratos, además de universidades, que podrán presentar carrozas, comparsas o números artísticos.

Los organizadores esperan una masiva concurrencia, como en ediciones anteriores, en las que miles de personas coparon las calles céntricas para presenciar los desfiles y espectáculos.