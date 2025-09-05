Nacionales

Panteón de los Héroes: epicentro de los festejos albirrojos quedó como un basural

Una impresionante cantidad de residuos quedó en la vía pública en inmediaciones del Panteón de los Héroes de Asunción tras los festejos por la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026. Los depósitos de basuras colapsaron y los hinchas las tiraron en las calles y plazas.

Por ABC Color
05 de septiembre de 2025 - 06:57
Panteón de los Héroes
En un basural quedó convertido los alrededores del Panteón de los Héroes tras los festejos albirrojos.Edgardo Romero

La Selección Paraguaya de Fútbol logró anoche su clasificación a la Copa del Mundo 2026 tras empatar con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco.

La clasificación a un Mundial después de más de 15 años desató la algarabía de la ciudadanía, que se volcó al microcentro de Asunción, principalmente frente al Panteón de los Héroes, sitio habitual de festejos, donde también se habían instalado pantallas gigantes para ver el partido.

Miles de personas celebraron la anhelada clasificación en este punto capitalino desde anoche hasta la madrugada de este viernes.

Poco después de las 06:00, un equipo de ABC TV constató que la zona de los festejos quedó repleta de basura, debido a que colapsó el sistema de recolección. Se observaron restos de bebidas y alimentos esparcidos en las calles y en las plazas que rodean el Panteón de los Héroes.

Panteón de los Héroes
Funcionarios de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción realizando tareas de limpieza en los alrededores del Panteón de los Héroes, tras los festejos albirrojos.

Tareas de limpieza, esta mañana

Cerca de las 06:30, cuadrillas de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción iniciaron las tareas de limpieza.

También se observó un casi nulo movimiento vehicular y comercial a temprana horas de este viernes, declarado feriado por la clasificación de la Albirroja.

