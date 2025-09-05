Panteón de los Héroes: epicentro de los festejos albirrojos quedó como un basural

La Selección Paraguaya de Fútbol logró anoche su clasificación a la Copa del Mundo 2026 tras empatar con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco.

La clasificación a un Mundial después de más de 15 años desató la algarabía de la ciudadanía, que se volcó al microcentro de Asunción, principalmente frente al Panteón de los Héroes, sitio habitual de festejos, donde también se habían instalado pantallas gigantes para ver el partido.

Miles de personas celebraron la anhelada clasificación en este punto capitalino desde anoche hasta la madrugada de este viernes.

Poco después de las 06:00, un equipo de ABC TV constató que la zona de los festejos quedó repleta de basura, debido a que colapsó el sistema de recolección. Se observaron restos de bebidas y alimentos esparcidos en las calles y en las plazas que rodean el Panteón de los Héroes.

Tareas de limpieza, esta mañana

Cerca de las 06:30, cuadrillas de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción iniciaron las tareas de limpieza.

También se observó un casi nulo movimiento vehicular y comercial a temprana horas de este viernes, declarado feriado por la clasificación de la Albirroja.