Robos empañan los festejos por la clasificación de la Albirroja

Una serie de hechos delictivos, principalmente robo de celulares, se registraron durante los festejos por la histórica clasificación de Paraguay al Mundial 2026 en el microcentro de Asunción. La concentración de hinchas sobre la calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, fue el escenario donde varios descuidos se tradujeron en pérdidas materiales para los aficionados.

Más de 10 personas se acercaron a la Comisaría 3ª para denunciar los robos, número que podría aumentar con el correr de las horas. El caso más grave fue el hurto de un automóvil Toyota New Vitz, estacionado sobre la calle Yegros casi Independencia Nacional.

Franco Pinazo, víctima de uno de los robos, relató: “Entre la multitud ya te roban nomás. Cuando llegué habían tres más; a los 20 minutos otros cuatro… un montón de víctimas en la misma ubicación. Terrible, pero bueno, es lo que hay”.

Marcos Montoya, otro afectado, contó cómo los descuidistas aprovecharon la aglomeración: “Estábamos muy apretados y en menos de un minuto me robaron el celular. Intenté rastrearlo, pero me dijeron que lo habían desactivado con aluminio y no se podía localizar. Incluso vi al sospechoso frente al banco mientras hacía la denuncia”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: así se celebró la clasificación de la Albirroja al Mundial

Robo de automóvil

Hugo Quintana, propietario del vehículo robado, expresó su impotencia: “Vinimos directo para festejar y compartir con la gente. Ahora quedó un sabor amargo. Estacionamos el New Vitz 2013 y desapareció sin dejar rastros visibles. Hay cámaras en la zona, pero habrá que esperar a ver qué pasa”.