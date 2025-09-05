Pescadores de Ayolas reciben asistencia alimentaria

El acto contó con la presencia del gobernador de Misiones, abogado Richard Ramírez (ANR); del intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR); concejales departamentales y distritales, además de dirigentes del sector pesquero comercial.

Los kits de víveres habían sido solicitados desde febrero de 2025 para ser entregados a unos 1.014 pescadores comerciales afectados por la escasez de pescado debido a la bajante del río Paraná.

Ante la falta de respuesta a los reiterados pedidos realizados tanto al gobierno departamental como a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), los pescadores se manifestaron el 25 y 26 de agosto bloqueando la ruta sobre el puente Yaguary.

La medida se levantó luego de que la Gobernación se comprometió a entregar los productos básicos de la canasta familiar.

El presidente de la Federación de Pescadores del Sur, Máximo Espíndola, recordó que, en los primeros días de junio, junto a representantes de asociaciones pesqueras de Misiones, participó en una reunión en el despacho del intendente de Ayolas, donde también estuvieron los intendentes de Yabebyry, Ignacio Brizuela (ANR); de Villa Florida, Richard Castiñeira (ANR); y de San Miguel, Elvina González de Díaz (ANR).

Durante ese encuentro se solicitó la entrega de víveres para los pescadores de los cuatro distritos mencionados. Pese a posteriores reuniones, no hubo respuesta oficial hasta que, tras la medida de fuerza, finalmente se concretó la asistencia, indicó.

