Ayolas celebrará su 126.º aniversario con variadas actividades

El lanzamiento oficial se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Carlos Duarte (ANR), junto a representantes de diversos sectores de la comunidad.

Las celebraciones iniciarán este viernes a las 17:00 en la Playa Municipal con una exhibición de motos y se extenderán hasta el 28 de septiembre. A las 19:00, en el área verde del barrio San Antonio, se dará inicio al festival Ayolas Canta.

Para mañana, desde las 08:00, se prevé la feria gastronómica y artesanal del Pira Chyryry, con la participación de unos 30 emprendedores locales. Según la profesora María Victoria Giménez de Ruiz, integrante de la comisión organizadora, este evento busca rescatar la gastronomía tradicional de Ayolas.

A las 08:30 se realizará la segunda jornada de la exhibición de motos y, a partir de las 19:00, la 3.ª edición del Festival Gastronómico y Cultural del Pira Chyryry, con artistas locales, departamentales, nacionales e internacionales. El profesor Jonny Álvarez informó que se trabaja intensamente para ofrecer una celebración familiar que atraiga a visitantes de la región.

El mismo día, a las 19:00, se desarrollará la largada simbólica del 4 x 4 Off Road Ayolas, mientras que a las 20:00, en el predio de El Relincho, iniciará el Festival Internacional de la Doma, Folklore y Destreza.

Las actividades continuarán el 11 de septiembre con la misa de acción de gracias en la Parroquia San José Mí y, a las 19:00, con la apertura de la Expo Feria Trabajo y Energía, seguida de la tradicional serenata a la ciudad.

El sábado 12, a las 09:00, tendrá lugar el desfile cívico estudiantil y, a las 19:00, nuevamente el festival Ayolas Canta. El domingo 13, en el Polideportivo Municipal, habrá eventos de pádel y boxeo. Finalmente, el sábado 27 de septiembre, en el Club de Pesca Yacyretá, se desarrollará el Concurso de Pesca Internacional del Dorado y Variada con Devolución.

