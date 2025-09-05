Policías de San Pedro y Concepción realizan operativo conjunto para combatir el abigeato

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Santa Librada, en un campo comunal ubicado a orillas del río Ypané, límite natural entre los departamentos de San Pedro y Concepción, lugar frecuentemente utilizado por cuatreros para faenar animales en un lado y comercializarlos en el otro, cruzando en botes.

El operativo fue encabezado por el agente fiscal José Alberto Godoy Blanco, de la Unidad Especializada en Hechos de Abigeato de Santa Rosa del Aguaray, en el marco de una investigación sobre hechos delictivos denunciados recientemente en la Comisaría de Tacuatí.

Durante la intervención, fueron incautadas importantes evidencias, entre ellas, cuatro bolsas de carne bovina faenada, dos motocicletas, un automóvil marca Volkswagen Gol, color blanco, dos botes de madera, uno de ellos con motor fuera de borda, un rifle calibre 22, encontrado en poder de los detenidos.

Fueron aprehendidos Joel Godoy Brizuela (35) y Federico López (18), ambos oriundos del distrito de Horqueta, quienes se encontraban en uno de los botes al momento del procedimiento.

Los detenidos, por disposición del fiscal Godoy, fueron trasladados hasta la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray, donde permanecerán en calidad de aprehendidos con libre comunicación, mientras que todas las evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para proseguir con la investigación.

En la zona del río Ypané, los casos de abigeato son frecuentes, y aunque la Policía ha realizado varios operativos exitosos, la problemática persiste debido a la dificultad del terreno y el uso de pasos clandestinos fluviales por parte de los delincuentes.

Este trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad de San Pedro y Concepción representa un paso importante en la lucha contra este flagelo que golpea fuertemente al sector ganadero.