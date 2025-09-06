En Asunción, el nivel del río Paraguay continúa en descenso

El río Paraguay amaneció este sábado marcando descensos en casi todos sus puertos claves. Solo en Humaitá presentó un ascenso en el nivel de sus aguas.
En la zona del Puerto de Asunción, se registró un nuevo descenso, esta vez de 2 centímetros, con lo que volvió a marcar 1,59 metros de altura.
Las aguas volvieron a retroceder los 2 centímetros que ganó el viernes, dejando en evidencia el descenso constante que vienen sufriendo desde el 24 de agosto, cuando marcaba 1,74 metros de altura.
Las localidades que registraron los mayores descensos son Itá Enramada con 5 centímetros, llegando a los 2,03 metros, Rosario con 4 centímetros, llegando a 2,10 metros, Alberdi con 3 centímetros, marcando 2,38 metros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: En puerto de Ayolas la altura del río Paraná es solamente de 46 cm
Por su parte, el único puerto que presentó un ascenso en sus niveles fue Humaitá, con 4 centímetros, lo que le llevó a marcar 2,94 metros.