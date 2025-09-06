Nacionales

En Asunción, el nivel del río Paraguay continúa en descenso

Las aguas del río Paraguay en la zonal de Puerto de Asunción volvió a presentar un descenso. Este sábado marcó 1,59 metros de altura, punto al que llega tras una bajante marcada que se da desde el pasado 24 de agosto.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 13:54
Vista del río Paraguay desde la Costanera de Asunción, este 22 de abril del 2025. Se observa mucho humo y tráfico congestionado. (Pronóstico, clima, tiempo, cielo, despejado, calor)
Vista del río Paraguay desde la Costanera de Asunción.Arcenio Acuña, ABC Color

El río Paraguay amaneció este sábado marcando descensos en casi todos sus puertos claves. Solo en Humaitá presentó un ascenso en el nivel de sus aguas.

En la zona del Puerto de Asunción, se registró un nuevo descenso, esta vez de 2 centímetros, con lo que volvió a marcar 1,59 metros de altura.

Las aguas volvieron a retroceder los 2 centímetros que ganó el viernes, dejando en evidencia el descenso constante que vienen sufriendo desde el 24 de agosto, cuando marcaba 1,74 metros de altura.

Las localidades que registraron los mayores descensos son Itá Enramada con 5 centímetros, llegando a los 2,03 metros, Rosario con 4 centímetros, llegando a 2,10 metros, Alberdi con 3 centímetros, marcando 2,38 metros.

Por su parte, el único puerto que presentó un ascenso en sus niveles fue Humaitá, con 4 centímetros, lo que le llevó a marcar 2,94 metros.

