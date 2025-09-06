Nacionales

Guarambaré: con vito de dinero, los promeseros rinden tributo mañana a la Natividad de María

GUARAMBARÉ. Desde mañana, los promeseros rinden tributo a la protectora espiritual de esta localidad del departamento Central, la Natividad de María. A las 09: 00 arranca el desfile de galoperas sobre la avenida principal Tte. Nicasio Insaurralde. Para las 11:45 está previsto el rezo del Ángelus y luego al mediodía el tradicional vito de dinero en la plazoleta del templo. También habrá tallarinada. La misa central será el lunes a las 09:00 y estará presidida por monseñor Joaquín Robledo.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
06 de septiembre de 2025 - 13:12

Devotos y promeseros de la Natividad de María, protectora espiritual de la localidad de Guarambaré, departamento Central, se aprestan para el tradicional vito de dinero, que se realizará mañana al mediodía.

Este rito, que años atrás se realizaba desde la torre del campanario del templo, pero desde hace un par de años se cumple desde una tarima, que es montada en la plazoleta de la iglesia.

El párroco local, presbítero Marcos Wilk, sugirió la suspensión de esta práctica centenaria, debido a que cada año aumentaba la cantidad de niños y muchos salían lastimados.

Pero muchos de los promeseros se resistieron a dejar de lado este rito y montan un escenario en la plaza, frente al templo, y tiran su dinero, como agradecimiento por los favores recibidos por la madre de Dios.

Lea más: Vito de dinero, misa, galopa y karu guasu programan por fiesta patronal en Guarambaré

También muchos de los fieles cumplen su promesa con ofrecer un almuerzo comunitario. Cada año más de 2.000 platos de tallarín se ofrecen a los más humildes que llegan a la ciudad.

Desfile de galopa

Galoperas de diferentes edades y delegaciones desfilan mañana en honor de la Natividad de María.
Mañana a las 09:00 arranca el tradicional desfile de galoperas, decenas de delegaciones se preparan para bailar y rendir tributo a la patrona espiritual de la localidad. El evento se desarrollará sobre la avenida principal Nicasio Insaurralde.

Tras el desfile, a las 11:45 se rezará el Ángelus con el izamiento del pabellón patrio. Igualmente, después de las 12:00 se podrá disfrutar del concurso de galopas, con la presencia de una banda de músicos.

Misa central y procesión

El lunes a las 09:00 se ofrecerá la misa central y luego la procesión de la sagrada imagen de la Natividad de María.
El lunes, día litúrgico de la Natividad de María, la misa central será a las 09:00 y estará a cargo del obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, y posteriormente se realizará la procesión de la imagen por el microcentro del distrito.

También todos los días se realiza la expoferia de artesanía, comercios e industrias en la plaza Emiliano R. Fernández.

La expoferia de Guarambaré es una de las atracciones durante la fiesta patronal.
Toas las noches se realiza festival artístico con la presencia de artistas nacionales y locales. Las entradas son gratuitas.

