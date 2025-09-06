Tres allanamientos no logran capturar al presunto feminicida de una mujer en San Pedro

En el caso de feminicidio ocurrido en Santa Rosa del Aguaray, la víctima fue identificada como Antonia Salinas Espinoza, de 28 años, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto en la madrugada de este viernes en una vivienda del barrio Villa del Maestro. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca.

La persona que encontró el cuerpo fue su hermana menor, María Isabel Salinas Espinoza (23), quien inmediatamente dio aviso a la Comisaría 18 del lugar. El hecho movilizó de urgencia a agentes del Departamento de Investigaciones y al personal forense.

El presunto feminicida, Derlis Adilson Dávalos, cuenta con un extenso historial delictivo. Las autoridades detallaron que sus antecedentes incluyen casos de lesiones graves, privación de libertad, coacción sexual, violación y violencia familiar.

Desde la clandestinidad, el sospechoso habría enviado un mensaje de audio en el que relata que él y la víctima estuvieron viendo fútbol, luego discutieron y el altercado terminó con el luctuoso desenlace.

El médico forense Dr. Sergio Núñez Veiga determinó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico, consecuencia de las múltiples heridas corto punzantes que sufrió Salinas Espinoza. En la escena del crimen trabajaron peritos de Criminalística y el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien interinó en el momento a su colega, José Godoy.

El crimen deja en la orfandad a una hija de 9 años de la víctima. La indignación de la comunidad ha llevado a que ciudadanos se autoconvoquen para una movilización este lunes con el objetivo de exigir justicia y la captura del presunto feminicida.