Concepción: XXXIV Expo Norte recibe a miles de visitantes en el último día

Este domingo culmina la edición número 34 de la Expo Norte de Concepción y miles de visitantes llegaron para disfrutar del último día de la feria. El lunes 1 de setiembre se inició la muestra que este año tuvo varios días de frío y lluvia, a pesar de los cuales se cumplieron con las actividades previstas.

Se realizaron ferias ganaderas, también en los diferentes stands se desarrollaron eventos, además del tradicional festival estudiantil, conciertos, charlas y conferencias, entre otros. Se han concretado numerosos negocios, informaron los expositores.

Tradicionalmente, la última jornada es aprovechada por numerosos visitantes para llegar hasta la Expo Norte y este año no fue la excepción. El lema fue “una pasión que crece”.

Esta muestra es organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), regional Concepción.