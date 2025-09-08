Inutilizan pista narco y eliminan 60 toneladas de marihuana en Canindeyú

Una pista clandestina de 800 metros fue inutilizada tras un procedimiento llevado a cabo por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El procedimiento contó con el acompañamiento del Ministerio Público, en la Colonia Nueva Durango, distrito de Villa Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Principales resultados:

Una pista clandestina de 800 metros que era utilizada como parte de la logística aérea del narcotráfico fue inutilizada.

20 hectáreas de marihuana destruidas, equivalentes a unas 60 toneladas de droga en estado natural.

210 kilos de marihuana picada, eliminados.

Cinco campamentos precarios, desmantelados.

Un rifle calibre 22, incautado.

En total, fueron retiradas de circulación 60.210 kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado brasileño se estima en más de 9 millones de dólares.

La operación demuestra que la zona funcionaba como un punto estratégico del crimen organizado, donde convergían estructuras de producción y logística aérea.

