Nacionales

Inutilizan pista narco y eliminan 60 toneladas de marihuana en Canindeyú

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) inutilizan una pista narco y eliminan unas 60 toneladas de marihuana, en el departamento de Canindeyú.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 15:27
Inutilizan pista narco en Canindeyú.
Inutilizan pista narco en Canindeyú.

Una pista clandestina de 800 metros fue inutilizada tras un procedimiento llevado a cabo por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El procedimiento contó con el acompañamiento del Ministerio Público, en la Colonia Nueva Durango, distrito de Villa Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Lea más: Video: Senad destruye “megabase narco” en Caazapá

Principales resultados:

  • Una pista clandestina de 800 metros que era utilizada como parte de la logística aérea del narcotráfico fue inutilizada.
  • 20 hectáreas de marihuana destruidas, equivalentes a unas 60 toneladas de droga en estado natural.
  • 210 kilos de marihuana picada, eliminados.
  • Cinco campamentos precarios, desmantelados.
  • Un rifle calibre 22, incautado.

En total, fueron retiradas de circulación 60.210 kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado brasileño se estima en más de 9 millones de dólares.

La operación demuestra que la zona funcionaba como un punto estratégico del crimen organizado, donde convergían estructuras de producción y logística aérea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado