Inutilizan pista narco y eliminan 60 toneladas de marihuana en Canindeyú

Una pista clandestina de 800 metros fue inutilizada tras un procedimiento llevado a cabo por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
El procedimiento contó con el acompañamiento del Ministerio Público, en la Colonia Nueva Durango, distrito de Villa Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Lea más: Video: Senad destruye “megabase narco” en Caazapá
Principales resultados:
- Una pista clandestina de 800 metros que era utilizada como parte de la logística aérea del narcotráfico fue inutilizada.
- 20 hectáreas de marihuana destruidas, equivalentes a unas 60 toneladas de droga en estado natural.
- 210 kilos de marihuana picada, eliminados.
- Cinco campamentos precarios, desmantelados.
- Un rifle calibre 22, incautado.
En total, fueron retiradas de circulación 60.210 kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado brasileño se estima en más de 9 millones de dólares.
La operación demuestra que la zona funcionaba como un punto estratégico del crimen organizado, donde convergían estructuras de producción y logística aérea.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy