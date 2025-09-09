Ayolas: pescadores de Atinguy protestan en Isla Yasyretá por víveres y empleo

Tomás Bogado, dirigente de los manifestantes, explicó que la medida de fuerza, con cierre intermitente de la ruta, responde a la falta de respuesta de la Coordinación Social de Yacyretá en Ayolas al pedido de 350 kits de alimentos solicitado desde junio. Además, reclaman fuentes de empleo para las familias que dependen exclusivamente de la pesca comercial.

Bogado recordó que hace unas semanas acompañaron las manifestaciones de pescadores de Ayolas, Villa Florida, San Miguel y Yabebyry, quienes recibieron asistencia alimentaria de la Gobernación de Misiones. Sin embargo, señaló que esa ayuda no benefició a las familias de Itapúa.

Óscar Monzón, otro poblador del asentamiento, advirtió que la situación es crítica debido a la escasez de pescado en el río Paraná, especialmente en el Brazo Aña Cua. La bajante pronunciada del río y la proliferación de algas han reducido drásticamente la pesca.

La Policía informó que la manifestación se desarrolla sin incidentes. El Suboficial Mayor Jorge Romero, jefe de la subcomisaría de la isla, indicó que los agentes se encuentran en el lugar para resguardar la seguridad.

Juan Ramírez, responsable de Coordinación Social de Yacyretá en esta ciudad, señaló que el reclamo de los manifestantes de Itapúa debe ser atendido por la sede de la EBY en ese departamento, ya que el área de Ayolas solo tiene a su cargo los distritos de Misiones.

