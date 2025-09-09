Cinco años del secuestro de Óscar Denis: “Sin paz, no estamos mejor”, le dicen a Santiago Peña

Beatriz Denis, acompañada por sus hermanas, emitieron un comunicado en la mañana de este martes, dentro del marco de los cinco años del secuestro de su padre, Óscar Denis en el año 2020. Se dirigieron al cardenal Adalberto Martínez, al presidente Santiago Peña y los secuestradores.

Mencionó que la Iglesia siempre caracterizó por sus luchas contra las injusticias, por lo que solicitaron al cardenal que interceda públicamente por las familias de los secuestrados: Edelio Morínigo, Óscar Denis y Félix Urbieta.

“Estamos seguras que su voz clara y valiente tendrá eco y puede llegar a lugar donde nosotros no podemos, abrirá caminos donde parece no haber salida”, solicitaron.

“Sin paz, no estamos mejor”

Se dirigieron al presidente Santiago Peña: “le pedimos en nombre de tantas familias heridas por la violencia y la inseguridad, que se luzca y haga lucir al Paraguay en lo más esencial: garantizar la justicia, la paz y la seguridad para sus propios habitantes”.

Agregó que en cada viaje que realice al exterior lleve el pedido de lo que carecen las fuerzas de seguridad: la tecnología y las herramientas para combatir la inseguridad.

Enfatizó en que sin seguridad no hay paz, y sin paz “no estamos mejor”.

“Le pedimos que cumpla sus promesas hechas en campaña y en el último encuentro con familiares de víctimas de secuestro, realizado en el mes de octubre de 2024. En esa ocasión nos prometió fortalecer la seguridad y dotar de la mejor tecnología a los organismos de seguridad para encontrar a los compatriotas secuestrados. Como Comandante en Jefe le pedimos luche para que este sea el último aniversario sin nuestro padre”, reclamó.

También se dirigieron a los miembros del grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a los que manifestaron que ninguna violencia puede doblegar la verdad ni apagar la esperanza.

“Ustedes tienen a sus familias resguardadas, con asilo político en Venezuela. Tienen incluso una abuela que cree educar en la lucha contra el mal. Pero esa lucha verdadera no se libra con secuestros ni con crímenes. El 9 de septiembre de 2020 ustedes se llevaron a un hombre, a nuestro padre, creyendo que apagaban una vida. Sin embargo, él se ha multiplicado, porque como dice la Palabra, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de su secuestro no son silencio ni miedo: son valentía, son unión, son una causa que ya trasciende a una familia y se ha convertido en una lucha por la verdad y por los derechos humanos, que son universales e irrenunciables”, expresaron.

El mensaje para Óscar Denis

“El árbol que plantaste sigue en pie, con las raíces más fuertes y más profundas. Por eso, cada 9 de septiembre no es solo un acto de familia, sino un acto de dignidad. Papá, vamos hacia vos con la certeza de la verdad y la paz”.

Familia Denis está dispuesta a volver a negociar

Beatriz manifestó que no está conforme con lo que hace el Gobierno, porque no hay resultados. “Satisfecha no estoy, porque no hay resultados”.

Manifestó que duda que realmente se le esté buscando a los secuestrados. “Estamos buscando los restos, pero no perdemos la esperanza”.

Agregó que están dispuestas a volver a negociar con los secuestradores. “Lo que esté en nuestras manos vamos a hacer”.