Jorge Bogarín promete “curso exprés” de licenciado en Política, sin aval universitario

Estudiantes y egresados de la Escuela de Ciencias Políticas, dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuestionan un plan de Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos, que ofrece un “curso exprés” para abogados que ya cuentan con título de grado.

Los jóvenes aseguran que la propuesta pretende generar el copamiento de la casa de estudios por parte de Bogarín y su gente, entre los que se encuentra el concejal de Asunción César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), reelecto como representante no docente del consejo directivo de Derecho UNA.

El plan fue presentado para lanzar la candidatura de Bogarín a representante no docente de Derecho, en unas elecciones en las que resultó victorioso en agosto. Consiste en que los egresados de Derecho UNA, puedan homologar materias y terminar la licenciatura en Ciencias Políticas en un año, o sea, en apenas dos semestres.

“Buscan convertir la carrera en un curso rápido para sumar títulos de grado y puntos para cargos de juez y fiscal”, manifestó un egresado de Ciencias Políticas.

Director de Ciencias Políticas dice que no conoce plan

Pese a que Bogarín, “Ceres” Escobar y otros, realizaron abierta campaña electoral con el “curso exprés” entre estudiantes, egresados y en redes sociales, el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UNA, el abogado Rubén Galeano, aseguró que desconoce el proyecto.

“Yo no sé de dónde surgió esa versión, yo tuve una reunión con los estudiantes, donde me presentaron esa inquietud y les aclaré que lo que nosotros tenemos es un proyecto para homologar materias, pero es institucional y no es en dos semestres”, aclaró el director.

Explicó que el proyecto institucional data del 2021, bajo una administración anterior a la suya, pero que a él le tocó presentar el plan de estudios, que se trata de que los egresados de Derecho puedan terminar Ciencias Políticas en cuatro semestres (dos años) y no uno, como es la oferta de Jorge Bogarín.

Además, la intención es que los egresados de Ciencias Políticas puedan también homologar sus materias y terminar Derecho en menos tiempo.

“Yo no he permitido, bajo ninguna circunstancia, que se haga proselitismo en horas de clase”, manifestó.