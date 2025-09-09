Más de 3.500 pacientes recibieron atención gratuita en jornada médica en Caazapá

La iniciativa formó parte del programa “Retribuyendo al Pueblo”, que desde hace varios años recorre el interior del país llevando consultas, diagnósticos, estudios y cirugías a comunidades con limitado acceso a la salud.

En esta edición, las actividades abarcaron las localidades de Fulgencio Yegros, Yuty, 3 de Mayo y Moisés Bertoni, todas pertenecientes al sexto departamento.

El operativo médico comenzó el viernes, con un bloque de cirugías realizadas en Yuty y Yegros, donde participaron profesionales de distintas especialidades quirúrgicas. Se realizaron intervenciones de hernias, eventraciones, cirugía plástica, procedimientos proctológicos y endoscopías.

El sábado se realizó la segunda y más concurrida jornada, con consultas en múltiples áreas y estudios especializados. Para ello, la fundación puso a disposición equipos de última generación, cedidos en parte gracias a convenios con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y centros de salud privados.

En total, participaron 185 médicos de 26 especialidades, quienes brindaron atención a aproximadamente 3.500 pacientes, según detalló el doctor Isaías Fretes, miembro de la fundación y uno de los organizadores de la actividad.

Las consultas abarcaron áreas como pediatría, ginecología, cardiología, traumatología y otorrinolaringología, entre otras. También se realizaron estudios de laboratorio y de imágenes.

El doctor Fretes resaltó la importancia de la iniciativa, señalando que muchos de los pacientes atendidos jamás tuvieron acceso a un especialista debido a las barreras económicas o a la falta de profesionales en la zona.

En anteriores ediciones, el operativo se realizó en departamentos como Caaguazú, Paraguarí y Guairá, donde también se alcanzaron miles de atenciones.