Padres y alumnos levantan toma de escuela y colegio rural tras el traslado de directora en Coronel Oviedo

La escuela y colegio San Agustín de la colonia Blas Garay del distrito de Coronel Oviedo cuenta con 300 alumnos desde el nivel inicial hasta el tercer año de la media.

La toma de la institución fue destrabada luego de que en la noche del domingo pasado estudiantes y padres de familia tomaran la Escuela y Colegio Técnico Agropecuario San Agustín. Esta situación hizo que la Dirección Departamental del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo del licenciado Ariel López, decidiera trasladar a la directora Idalia Sosa a otra institución.

Lea más: Alumnos toman colegio en Coronel Oviedo y exigen traslado de directora

Al respecto, el director departamental del MEC, Lic. Ariel López, manifestó que la directora Idalia Sosa pasó a realizar funciones administrativas en la Dirección Departamental y que actualmente la institución volvió a la normalidad.

Con la salida de la directora, los padres y alumnos liberaron el portón del colegio, permitiendo la reanudación normal de las actividades académicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Alumnos dan clases en el escenario y bajo árboles en una escuela de Coronel Oviedo

La institución educativa ahora está bajo la administración de la supervisora regional, Ing. Delia González, quien asumió la responsabilidad de garantizar el normal desarrollo de las clases.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los estudiantes retomaron las clases tras el acuerdo alcanzado. Los padres valoraron la decisión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y reiteraron que su único interés fue el bienestar de sus hijos y el respeto dentro de la comunidad educativa.