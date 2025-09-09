Un peatón murió arrollado por un auto en San Roque González

SAN ROQUE GONZÁLEZ. La noche de este martes, a las 20:30, se produjo un fatal accidente de tránsito sobre la ruta PY01, a la altura del kilómetro 104. El hecho ocurrió en la compañía Potrero, de este distrito, donde perdió la vida un hombre de 72 años.