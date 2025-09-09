Un peatón murió arrollado por un auto en San Roque González

La víctima fue identificada como Adriano Amarilla Prieto, de 72 años, vecino de la zona, quien perdió la vida tras ser embestido por un automóvil cuando intentaba cruzar la vía.
El vehículo involucrado es un Volkswagen Voyage, color plata, año 2017, con chapa HDA 686 PY, conducido por Pablo Roberto Yegros, de 43 años, oriundo de San Lorenzo.
De acuerdo con el testimonio del conductor brindado a los intervinientes, refiere que el hombre se lanzó repentinamente a la calzada y, pese al intento por frenar, no logró evitar el impacto.
Agentes de la Comisaría 12ª de este municipio acudieron al lugar y comunicaron lo ocurrido al Ministerio Público. La investigación queda a cargo del fiscal Alcides Espínola.
Los efectivos policiales también convocaron a personal de Criminalística y de la Patrulla Caminera para las diligencias de rigor. Acompañaron el procedimiento Bomberos Voluntarios de este municipio.
El conductor quedó detenido a disposición del Ministerio Público.