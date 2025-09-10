Concepción: trabajos para extraer a chofer que cayó al río Paraguay con su camión continuará este miércoles

El prefecto de zona Concepción, capitán de corbeta Martín Zayas Britos, informó que este miércoles se reiniciarán los trabajos que buscan extraer el cuerpo de Rubén Cubilla.
Las tareas se realizarán mediante un pontón - plataforma flotante o balsa- que transporta una retroexcavadora.
La balsa es empujada por el remolcador Ara Porã, todas estas maquinarias ya están en el lugar donde fue ubicado el camión y el chofer que quedó atrapado en la cabina del vehículo de gran porte. Ayer no se pudo iniciar la extracción por motivos de seguridad ante la llegada de la noche.
Con estas maquinarias se pretende lograr el objetivo de poder sacar a la superficie el cuerpo sin vida de Cubilla.
