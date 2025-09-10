Concepción: trabajos para extraer a chofer que cayó al río Paraguay con su camión continuará este miércoles

Este miércoles continuarán los trabajos para intentar extraer el cuerpo del chofer que cayó, junto con un camión, al río Paraguay en la madrugada del domingo último en la zona de Concepción. La Armada Paraguaya, a través de la Prefectura zona Concepción, realizaron las gestiones para conseguir las maquinarias necesarias y así se trabaje para quitar el cadáver del agua.