FEP rechaza proyecto de ley que establece edad mínima para la jubilación docente

En un comunicado, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) rechaza firmemente que se establezca una edad mínima para que el docente pueda acogerse al beneficio de la jubilación, cuyo régimen actual es conforme a los años de servicio.

Además, exige que las modificaciones de la nueva ley no afecten a los docentes activos, respetando el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el Art. 14 de la Constitución Nacional.

Según la Federación, la normativa debería aplicarse únicamente a los docentes que se inicien después de la aprobación y promulgación de la ley.

Docentes, en alerta permanente

La FEP también destacó que, hasta la fecha, no se ha socializado con los gremios el proyecto de ley y que este tampoco tiene mesa de entrada en el Congreso Nacional.

Finalmente, la Federación aseguró que estará en alerta permanente, atenta y firme para la defensa de los derechos de los docentes.