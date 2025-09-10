Piden donaciones de sangre para joven sobreviviente del accidente en Mariscal López

Los familiares y amigos de Sofía Belén Arcos (22), sobreviviente del accidente ocurrido esta madrugada en la avenida Mariscal López, lanzaron un llamado a la ciudadanía para donar sangre ante la cirugía que debió someterse la joven.

Según datos, Sofía requiere de donaciones de sangre de cualquier tipo, en el Hospital del Trauma. Los interesados pueden acercarse al banco de sangre y donar a nombre de Sofía Belén Arcos C.I. 5.526.348.

Comunicado de apoyo

En un mensaje difundido en redes sociales, compañeros y allegados de Sofía Belén expresaron su preocupación y pidieron acompañar a la familia en este momento.

“Sofía está atravesando un momento muy delicado tras el accidente. Necesita de una cirugía urgente y cada aporte, sea con sangre o con un gesto solidario, puede marcar la diferencia”.

Según datos, Sofía permaneció consciente tras el siniestro y hoy lucha por su recuperación.