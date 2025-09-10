Rescatan cabina del camión que cayó al río desde el Puente Nanawa

Este miércoles, tras la colaboración de equipos del Ministerio de Obras Públicas y la Prefectura, se logró rescatar la cabina del camión que cayó al río Paraguay el pasado sábado. El cuerpo del conductor, Rubén Cubilla (27), aparentemente permanecería dentro de la cabina, pero aún no se realizó la inspección correspondiente.

A estas horas, la grúa está sacando del agua los restos de la cabina, que quedó prácticamente aplastada.

“Está como un acordeón, achicharrado”, comentó el capitán de corbeta Emigdio Zayas, prefecto de la Armada en Concepción, esta mañana. Agregó que la fuerza del impacto provocó que la cabina quedara aplastada y parcialmente enterrada en lodo y arena, dificultando el ingreso de los buzos y la maniobra de las retroexcavadoras.

La caída del camión se registró el pasado 6 de setiembre.

La Fiscalía investiga la causa del percance, si se trató de un factor humano o si el mal estado del puente Nanawa hizo que el chofer perdiera el control de su rodado.

