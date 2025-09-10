Video: automóvil choca contra viaducto de República Argentina y genera caos en hora pico

Un automóvil impactó contra la baranda del viaducto de República Argentina y Eusebio Ayala, justo al inicio de la estructura, en el carril con dirección a la Estación de Buses de Asunción (EBA).

Según el reporte, el vehículo circulaba por la avenida República Argentina y, al llegar al inicio del viaducto, colisionó de manera frontal contra la baranda, a la cual quedó incrustrada.

Aún se desconoce si el conductor intentó subir al viaducto o desviarse hacia la vía alternativa para continuar hacia Eusebio Ayala y en ese intento no se percató de la estructura contra la cual terminó impactando.

Caos en el tránsito

El accidente ocurrió poco después de las 06:20 de este miércoles y generó graves complicaciones en el tránsito, dado que se trata de una de las principales vías de circulación en Asunción y coincidió con la hora pico, cuando numerosos trabajadores se dirigían a sus puestos laborales.