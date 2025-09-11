Caso Jorge Bogarín: critican clientelismo en Derecho UNA

El abogado Jorge Rolón Luna, principal denunciante del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, cuestionó la utilización de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con fines partidarios, cuando, a su criterio, debería ser un ámbito más académico.

En una publicación en sus redes sociales, apuntó también contra las autoridades de la Escuela de Ciencias Políticas, donde Bogarín plantea un proyecto para que abogados realicen un “curso exprés” y obtengan el título de grado en tan solo dos semestres.

Según el especialista, “la única Escuela de Ciencias Políticas, cuyo director no sólo no es politólogo ni escribió algún libro o artículo sobre la materia; algunos dicen que nunca leyó siquiera un libro sobre algún tema relacionado. Allí, Bogarín y la mafia de los pagarés pegan muy fuerte, por si no lo sabían; o sea, juega de local hace rato”.

Se refirió al director de la casa de estudios, el abogado Rubén Galeano, directora de la Escuela, quien aseguró desconocer el proyecto de Bogarín para que los egresados de Derecho terminen el grado en Ciencias Políticas en apenas un año.

Uso de Derecho UNA es lamentable, afirman

Rolón Luna aseguró que su postura no es una cuestión personal en contra de nadie, pues no tiene “amigos ni enemigos”, en cuestión.

“Pero sí, a mí me parece lamentable que se utilice la Facultad de Derecho, que es mi facultad y esta carrera (Ciencias Políticas), con fines solo políticos y partidarios. Es un ámbito que debería ser académico”, expresó.

Luego indicó que en Derecho UNA se tiene un criterio de opacidad, “falta de concursos y de parámetros en nombramientos, de clientelismo, se utiliza para dar cargos a los leales”.