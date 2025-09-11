Vía libre para resolver apelación contra sobreseimiento de diputado cartista

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó al camarista Carlos Alfredo Escobar Espínola como integrante del Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes que tiene a su cargo el recurso planteado por la fiscal anticorrupción Belinda Bobadilla contra el sobreseimiento definitivo del ex gobernador de Presidente Hayes y actual diputado cartista Rubén Rousillón Blaires, de la causa penal por presunta complicidad en la lesión de confianza que causó un perjuicio de G. 853 millones a la Gobernación.

Específicamente, con los votos de los ministros María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera la Sala Penal del máximo tribunal resolvió hacer lugar a la impugnación planteada por la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes María Elena Meza Barboza contra la inhibición del camarista Carlos Escobar Espínola, y confirmaron a este último como integrante del tribunal de alzada. El ministro Alberto Martínez Simón votó, en minoría, por rechazar la impugnación y confirmar a la magistrada.

En agosto pasado el camarista Escobar Espínola se apartó de entender en la presente causa penal, con el argumento que fue tutor de tesina de la Abg. Nancy Martínez, quien intervino como representante legal del exgobernador Rubén Rousillón Blaires.

Sin embargo, en su voto la ministra Carolina Llanes señala que la jueza interina María Elena Meza canceló la intervención de la Abg. Nancy Martínez como defensora del encausado; por lo tanto la causal de apartamiento señalada por el camarista Carlos Escobar, “a la fecha ya no existe”, según resalta el Auto Interlocutorio N° 586 del 10 de setiembre de 2025.

