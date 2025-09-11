Sospechosa operativa de Nenecho para “descongelar” deuda y liberar millones en época electoral

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), renunció a su cargo el 22 de agosto, poco antes que el interventor de su gestión, Carlos Pereira, presentara un contundente informe final de 45 tomos.

Documentos del informe prueban que en pleno contexto electoral se “desempolvó” la deuda que la Municipalidad de Asunción tenía con el consorcio Empo Ltda. y Asociados por el acuerdo extrajudicial al que llegaron el 11 de junio de 2021.

Por graves irregularidades y recomendación de la Contraloría General de la República, la comuna había rescindido contrato con la empresa Empo Limitada y Asociados, responsable del tratamiento y disposición final de residuos en Cateura. Empo quería G. 38 mil millones, pero el acuerdo quedó en G. 16.870 millones.

En marzo de 2023, poco antes de las elecciones generales, realizadas en abril y que llevaron al cartismo al poder, los representantes de Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domingues de Queiroz, realizaron cesiones de crédito ante escribanías.

Nenecho pagó US$ 2 millones en beneficio de Agustín Encina y entorno

Una cesión de pago fue, por G. 5.153.700.000, a Platina SA, representada también por Enrique Ortuoste. Otra cesión, por acuerdo extrajudicial y conforme embargos, fue a Universo de Créditos y Consumo SA, representada por Carlos Pampliega y Olga Turcott de de Pampliega, por G. 3.061.300.000.

La tercera cesión, por el mayor monto, de G. 8.655 millones, fue para el abogado Juan Agustín María Encina Pérez, actual director de Contrataciones Públicas, por acuerdos extrajudiciales y honorarios profesionales.

El 17 de abril de 2023, Óscar Rodríguez firmó la resolución 541, que avala una adenda al acuerdo de 2021 y el pago de los G. 16.870 millones a Universo, Platina y Agustín Encina.

Un mes después, se abonó desde las cuentas de los bonos G8, emitidos en 2022 para obras. Según facturas, el 17 de mayo cobraron Agustín Encina y Platina. Al día siguiente, 18 de mayo, lo hizo Universo. Este importante monto, US$ 2.392.907 al cambio actual, se movió en meses electorales.

Con elecciones de 2023, Lizarella Valiente llegó al Senado y Agustín Encina, a la DNCP

En esos comicios resultó senadora Lizarella Valiente, esposa de “Nenecho”. Y el 15 de agosto, Agustín Encina fue designado por Santiago Peña como titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DNCP). En su declaración jurada consta que Platina es unas de las empresas para las que él trabajó de diciembre de 2021 a setiembre de 2022.