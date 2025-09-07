Despilfarro de Nenecho en “caja chica” coincide con elecciones de 2022 y 2022

Presionado por su inaplazable destitución, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), renunciaba a su cargo el 22 de agosto pasado, poco antes que el interventor de su gestión, Carlos Pereira, presentara un contundente informe final de casi 20.000 páginas foliadas, al Ministerio del Interior.

Además de confirmar lo que denunciara ABC el año pasada y advirtiera la Contraloría General de la República, de que la administración de Rodríguez desvió G. 512.000 millones de bonos que eran para obras, el interventor documentó cómo se despilfarró el dinero en gastos corrientes de todo tipo, además de salarios para 9.119 funcionarios que, sin control suficiente, no se sabía dónde estaban y qué hacían.

Entre otros puntos, Pereira remarca el “vito” mediante caja chica o fondo fijo. En 2022 Nenecho autorizó cajas chicas de hasta 15 salarios mínimos mensuales, cuando por decreto se había determinado ese año que no superen los 8 salarios mínimos. Rodríguez entregó a los titulares de las 58 direcciones de la Municipalidad, hasta G. 35 millones al mes, no solo ese año, sino incluso este 2025.

Un análisis de los documentos muestra cómo las transferencias realizadas desde las cuentas de los bonos G8, a los directores, como “reposición de fondo fijo”, se disparan en épocas de campaña electoral, o sea, días previos al 18 de diciembre de 2022, cuando se desarrollaron las internas del Partido Colorado.

Las transferencias de Nenecho, días antes de las elecciones

También en 2023, desde febrero y de manera sostenida hasta abril, cuando el día 30 se realizaron los comicios generales, en los que Santiago Peña fue electo presidente de la República y Lizarella Valiente, esposa de “Nenecho” Rodríguez, obtuvo su banca en el Senado.

El pico en las transferencias se mantiene hasta agosto, mes en el cual asumieron Santiago Peña, Valiente y las demás autoridades electas.

Acorde los documentos, el 16 de diciembre de 2022, dos días antes de las internas, recibió una “reposición” de G. 26 millones Julio “Bollo” González, secretario privado de Nenecho. En octubre de 2023 él fue diputado por un mes y presentó un proyecto de Ley, que no corrió, con intención dar “superpoderes” recaudatorios al intendente de Asunción.

El mismo día, Luis Amarilla, director de Desarrollo Urbano y presidente de la seccional 19, recibió “reposición” de G. 25 millones. César Mafaldo Velilla Cabriza, seccionalero y en ese entonces director del Centro Municipal de Promoción Empresarial (Cemupe), ese 16 de diciembre recibió, en el mismo concepto, G. 27 millones.

Dinero de los bonos se usó hasta para comprar lomito

Velilla ahora es funcionario de Yacyreta. Las empresas vinculadas a su entorno también fueron beneficiadas con compras realizadas con dinero de los bonos. Se trata de Marilia Industrial SRL y Corporación Agartha SA, según los documentos.

El 15 de diciembre de 2022, Omar Cubas Fanego, director de Franja Costera, recibió G. 30 millones, como “reposición de fondo fijo.

Finalmente, siempre según documentos oficiales, el 14 de diciembre de 2022, G. 25 millones fueron transferidos como “reposición” a Maximiliano Luis Ayala, nombrado ese año como titular de una dirección creada a su medida, la Policía Municipal Fiscalizadora. Presidente de la Seccional 15, es desde febrero de este año, director general del Registro del Estado Civil.

Entre las compras realizadas con “caja chica”, debe mencionarse, existen desde costosos bolígrafos Parker hasta lomito para el comedor obrero.