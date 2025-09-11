Video: en menos de 24 horas, dos camiones usaron la rampa de emergencia en ruta PY02

En menos de 24 horas, la rampa de emergencia de la Ruta PY02 fue usada en dos ocasiones por conductores de camiones que perdieron el control debido a fallas en los frenos. Ambos hechos ocurrieron en el kilómetro 48,6, en Pedrozo, Ypacaraí.

El primer episodio se registró el 10 de septiembre a las 18:52, cuando un camión de carga de color naranja ingresó a la rampa y logró frenar exitosamente.

El segundo se produjo al día siguiente, el 11 de septiembre a las 11:40, con un camión blanco y de color oscuro que llegó a gran velocidad y consiguió detenerse luego de haber ingresado a la rampa por varios metros.

MOPC no reporta víctimas

En los dos casos, esta maniobra evitó accidente de tránsito de gravedad. Asimismo, el MOPC informó que los conductores salieron ilesos.

El consorcio Rutas del Este recordó que estas infraestructuras están diseñadas exclusivamente para emergencias reales y que su uso y despeje no tienen costo alguno para los transportistas.