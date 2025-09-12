Armada Paraguaya presentará embarcación donada por Comando Sur de EE.UU.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, informó que durante una ceremonia que tendrá lugar hoy en conmemoración del Día de la Armada Paraguaya se presentará la primera de una decena de embarcaciones militares donadas a Paraguay por los Estados Unidos.

El ministro González dijo se trata de la primera de diez embarcaciones donadas por el Comando Sur de Estados Unidos, cuyo comandante, el almirante Alvin Holsey, visitó Paraguay en agosto.

Durante esa visita, el comandante de las Fuerzas Militares paraguayas, general César Moreno, anticipó que Estados Unidos colaboraría en el fortalecimiento de la Armada Paraguaya con la incorporación de embarcaciones y el entrenamiento especializado de personal de la Armada.

Más allá de las donaciones estadounidenses, el ministro González dijo que la Armada trabaja en recuperar y mantener los buques con que ya cuenta y comentó que recientemente volvió a navegar en la zona de Itapúa una embarcación “fabricada acá hace 50 años” que llevaba 15 años varada y fue puesta en condiciones de navegabilidad con un nuevo motor.

Defensa Nacional pide más presupuesto

El ministro comentó también sobre el pedido de aumento presupuestario que el Ministerio de Defensa Nacional planteó al Congreso Nacional en el marco del análisis del proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación para 2026.

Dijo que el incremento es “prácticamente una cuestión obligada” ante la necesidad de realizar “reajustes” por la incorporación de nuevos oficiales y suboficiales que egresarán próximamente, además de nuevos gastos como la compra de combustible para los nuevos aviones caza Super Tucano adquiridos por la Fuerza Aérea.

Sumario a militares que bebieron alcohol armados

El ministro González comentó también sobre el caso de dos efectivos del Comando de Defensa Interna que fueron fotografiados ingiriendo bebidas alcohólicas mientras estaban de servicio, uniformados y portando sus armas reglamentarias, en una estación de servicios en el departamento de Canindeyú.

Un sumario contra los uniformados infractores ya fue abierto y el ministro reiteró que la situación no será tolerada y que será sancionada “con la severidad máxima que nos permite la ley militar”.

“Estando de servicio, (el personal militar) no puede ingerir bebidas alcohólicas, peor si lo hace en la vía pública”, dijo. “Un militar porta armas y no puede ingerir alcohol teniendo armas a mano”.

Indicó que el hecho señalado está tipificado como una “falta en contra de la disciplina militar”, por lo que no requiere intervención de la Justicia Militar, sino que la sanción será determinada en el cuartel al que pertenecen los afectados.

Comentó que faltas de ese tipo pueden conducir a hasta 90 días de “arresto disciplinario”, que puede ser “sin perjuicio de sus funciones”, lo que significa que los infractores podrán salir de su encierro solo para realizar sus actividades militares habituales; o “con perjuicio”, lo que requiere que permanezcan recluidos durante la totalidad del periodo de arresto.