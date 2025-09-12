Nacionales

Centro Ambiental Tekotopa: preapertura de un nuevo centro de conservación e investigación

El Centro Ambiental Tekotopa de Itaipú se prepara para abrir sus puertas, marcando un hito significativo en la conservación del medio ambiente y la promoción del conocimiento sobre la biodiversidad.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 14:48
El Centro Tekotopa alberga 10 especies y un total de 26 animales.
Con su inauguración oficial fijada para el 19 de septiembre, se anticipa la presencia del presidente para este evento, y la apertura al público general se realizará probablemente ese mismo fin de semana o el lunes siguiente.

Este ambicioso proyecto, cuyo diseño conceptual se inició en 2017 y cuya construcción comenzó en 2020 (con una interrupción debido a la pandemia), se erige como un espacio integral y vital para la investigación y la conservación.

El Centro Ambiental Tekotopa se distingue por la diversidad de sus componentes, diseñados meticulosamente para atraer tanto al público en general como a profesionales de sectores técnicos y científicos.

Para el público general, el recinto ofrecerá una experiencia educativa y cultural enriquecedora, con exhibiciones y espacios dedicados a temas cruciales como la cultura, la energía, la flora, la fauna y el agua. Estas áreas tienen como objetivo fomentar una mayor comprensión de la relación entre los seres humanos y el entorno natural, reforzando la importancia de su conservación.

Por otro lado, las zonas destinadas a un público más especializado, compuesto por técnicos y científicos, albergan instalaciones clave para la investigación avanzada y el desarrollo de soluciones sostenibles.

El Centro Ambiental Tekotopa de Itaipú se prepara para abrir sus puertas.
Entre estas se destacan el vivero forestal, el vivero medicinal y su laboratorio, el Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI) –enfocado en la protección y estudio de especies nativas–, el Laboratorio del Museo, el Centro Internacional de Hidroinformática (CIH) y la Estación de Acuicultura.

Actualmente, el Centro Tekotopa alberga 10 especies y un total de 26 animales. Sin embargo, la visión a futuro es expandir esta colección para incluir 15 especies y aproximadamente 36 animales reforzando su rol en la protección y estudio de la fauna nativa.

Como parte de ITAIPU Binacional, el Centro Ambiental Tekotopa se posiciona como un espacio clave para la investigación y conservación.

Se espera que su habilitación represente una importante contribución a la conservación del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), ofreciendo un espacio único para la educación y el descubrimiento de la rica biodiversidad y la cultura de la región.

El Centro Ambiental Tekotopa se posiciona como un espacio clave para la investigación y conservación.
Las obras en la zona de exhibición al público avanzan con miras a la tan esperada inauguración. Aunque la fecha de apertura al público es inminente, el costo de la entrada aún no ha sido determinado.

El Centro Ambiental Tekotopa está llamado a convertirse en un símbolo del compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, facilitando el acceso a conocimientos y recursos tanto a la sociedad en general como a los especialistas en el campo de la conservación

