Denuncian supuesto amedrentamiento a profesora ganadora de concurso en escuela de Capiatá

Un grupo de familias de la escuela pública N° 330 Margarita Veia de Bibolini, protestaron esta mañana por el supuesto amedrentamiento a la profesora del nivel inicial, por parte de funcionarios de la Supervisión local del Ministerio de Educación. La directora de la institución educativa, también realizó una denuncia en contra de quienes reclamaron.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 18:00
Protesta de familias en defensa de una docente de la escuela Veia de Bibolini, de Capiatá.

Un grupo de padres de la Escuela Básica N° 330 Margarita Veia de Bobalini, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), protestó esta mañana frente a la institución educativa, ubicada en Capiatá, reclamando el supuesto amedrentamiento a la profesora del nivel inicial, por parte de autoridades de la cartera estatal y del propio local.

“Manifestamos nuestro apoyo total a la profesora Esther Rossana Ojeda, del pre Jardín, ganadora de concurso por Primera Infancia, quien recibió una amonestación laboral escrita, por supuestamente no informar sobre un taller para padres organizado en la institución educativa”, indica una nota realizada por los padres y remitida al director departamental de Educación de Central, Francisco Canatta.

Las familias incluso denuncian que una supervisora local, de nombre Ana Lesmo, increpó a la docente en cuestión, frente a los niños, quienes “se asustaron e hicieron sus necesidades fisiológicas”, en ese instante.

Directora denunció a padres por protesta

La respuesta de la directora de la escuela, Raquel Palacios Insaurralde fue remitir una denuncia por supuesta violencia contra la mujer, luego de la manifestación de los padres.

El reclamo se realizó ante la Comisaría N° 32 de Posta Ybycuá, de Capiatá, específicamente contra uno de los padres del pre jardín.

