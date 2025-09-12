Denuncian supuesto amedrentamiento a profesora ganadora de concurso en escuela de Capiatá

Un grupo de familias de la escuela pública N° 330 Margarita Veia de Bibolini, protestaron esta mañana por el supuesto amedrentamiento a la profesora del nivel inicial, por parte de funcionarios de la Supervisión local del Ministerio de Educación. La directora de la institución educativa, también realizó una denuncia en contra de quienes reclamaron.