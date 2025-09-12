Denuncian supuesto amedrentamiento a profesora ganadora de concurso en escuela de Capiatá

Un grupo de padres de la Escuela Básica N° 330 Margarita Veia de Bobalini, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), protestó esta mañana frente a la institución educativa, ubicada en Capiatá, reclamando el supuesto amedrentamiento a la profesora del nivel inicial, por parte de autoridades de la cartera estatal y del propio local.
“Manifestamos nuestro apoyo total a la profesora Esther Rossana Ojeda, del pre Jardín, ganadora de concurso por Primera Infancia, quien recibió una amonestación laboral escrita, por supuestamente no informar sobre un taller para padres organizado en la institución educativa”, indica una nota realizada por los padres y remitida al director departamental de Educación de Central, Francisco Canatta.
Lea más: Alumnos no dieron castellano en todo el año, por falta de docentes, denuncian
Las familias incluso denuncian que una supervisora local, de nombre Ana Lesmo, increpó a la docente en cuestión, frente a los niños, quienes “se asustaron e hicieron sus necesidades fisiológicas”, en ese instante.
Directora denunció a padres por protesta
La respuesta de la directora de la escuela, Raquel Palacios Insaurralde fue remitir una denuncia por supuesta violencia contra la mujer, luego de la manifestación de los padres.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Padres exigen celeridad para reparar pabellón clausurado por la comuna de San Antonio
El reclamo se realizó ante la Comisaría N° 32 de Posta Ybycuá, de Capiatá, específicamente contra uno de los padres del pre jardín.