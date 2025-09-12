Alumnos no dieron castellano en todo el año, por falta de docentes, denuncian

Padres del octavo grado, sección “A”, turno mañana del Colegio Nacional Presidente Franco, ubicado a cuadras del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), reclaman que desde el primer día de clases hasta la fecha, no tienen clases de Castellano debido a la falta de docentes.

“Desde que comenzaron las clases nuestros hijos no tienen castellano porque no hay docente, es decir, está el rubro de una profesora, pero no asiste por enfermedad, según nos indicaron”, manifestó uno de los padres, quien pidió guardar el anonimato por temor a represalias.

El denunciante indicó que en un caso así, donde la maestra debe ausentarse por siete meses o más, el MEC debería de poner una reemplazante. “Los estudiantes salen al patio a hacer deportes o a comer, porque tampoco quieren dejarlos en clase, sin control, en el horario de castellano”, aseguró.

Más materias sin docentes

Según el reclamo de los padres, la misma situación se da en la cátedra de Educación Física. El profesor de esta asignatura también estaría de reposo, pero las familias no tienen mayores datos al respecto.

“Nosotros como familias ya hicimos los pedidos correspondientes, pero según tenemos entendido no se elevó un pedido al MEC”, explicaron.

Consultamos sobre el tema con Julio Benítez, el director del colegio, pero hasta la hora de esta publicación, no recibimos una respuesta. Estamos abiertos a recibirla, si es que el educador así lo dispone.