Padres exigen celeridad para reparar pabellón clausurado por la comuna de San Antonio

La comunidad educativa de la escuela básica 5.583 Puerta del Sol, del barrio Cándida Achucarro de la localidad de San Antonio, departamento Central, exige celeridad para reparar pabellón clausurado por la Municipalidad.

Igualmente, los padres lamentaron la pésima construcción realizada en 2021, cuando la administración del intendente, Raúl Isaac Mendoza Ramos (PLRA), destinó más de G. 400 millones para la reconstrucción de la sala.

La obra estuvo a cargo de la cuestionada empresa Fenar, de Nery Rumich.

El presidente de la Asociación Cooperadora Escolar (ACE), Celso Salcedo, indicó que se utilizaron materiales de pésima calidad, que incluso el revoque se cae a pedazos, y está nuevamente con enormes grietas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La Municipalidad de San Antonio clausura tres aulas por peligro de derrumbe

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esta sala fue reconstruida en 2021, justamente después de que cayó el techo, y ahora, nuevamente está clausurada porque tiene enormes grietas y se nota el pésimo material que se utilizó, incluso el revoque es pura arena y se cae a pedazos”, expresó Salcedo.

Padres reacondicionan salas para reubicar a alumnos

Los padres trabajan intensamente para reacondicionar las salas disponibles para reubicar a los estudiantes del 2°, 5° y 6° grados, que con la clausura del pabellón quedaron sin salas.

Los salones que serán utilizados pertenecían al colegio, que fue clausurado hace años, y uno de ellos era usado como comedor, pero cuenta con mucha humedad, y en los días de lluvia se inunda.

Lea más: Contra la reutilización de materiales para obra

“Estamos trabajando para poner en condiciones los salones que tenemos disponibles, y seguro para la otra semana ya vamos a trasladar a todos los alumnos y liberar el pabellón que está en peligro”, expresó Salcedo.

El sector bloqueado afecta a tres salas de clases y a los sanitarios de toda la institución, por lo que los padres esperan la celeridad adecuada para solucionar el problema.

Dependerá del MEC

Por su parte, el intendente municipal Santiago Aguilera (PLRA), indicó que ya inician el proceso de licitación para la reparación, pero que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) deberá autorizar la obra.

Lea más: Se desplomó el techo de la escuela Puerta del So, en San Antonio, y no podrán iniciar las clases

“Nosotros ya estamos cargando todo para el llamado a licitación, y este proceso tardará como mínimo dos meses y después el Ministerio debe de autorizar la obra. Si tenemos el acompañamiento de las autoridades del MEC, vamos a acelerar todo”, expresó el intendente.

La sala del tercer grado, que se encuentra fuera del pabellón clausurado, también se encuentra muy deteriorada, las paredes con grietas y el piso se está hundiendo.